Мужчина погиб от лап собственного бойцовского петуха, теперь его ждет суд

В деревне Лотунур индийского штата Телангана петух, которого вооружили ножом для нелегального петушиного боя, убил своего хозяина.

Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает BBC.

"Хозяин птицы был пронзен ножом в пах, когда животное пыталось сбежать. Мужчина скончался по дороге в больницу от потери крови", - говорится в заметке.

Теперь полиция разыскивает еще 15 человек, причастных к нелегальным петушиным боям. Животное же сначала содержалось в полицейском участке, после чего было перевезено на ферму.

"Полиция сообщила, что животное было подготовлено к бою, когда попыталось сбежать. Его владелец попытался поймать его, но во время схватки был ранен ножом длиной 7 см (три дюйма), закрепленного на ноге птицы", - говорится в заметке.

Причастные к этому событию обвиняются в непредумышленном убийстве, незаконных ставках и проведении петушиных боев, сообщает агентство AFP.

Сотрудник местной полиции сообщил, что животное будет передано в суд в качестве доказательства, сообщает The New Indian Express.

BBC отмечает, что петушиные бои были объявлены незаконными в Индии в 1960 году, но они все еще относительно распространены в сельских районах, таких как Телангана, и многие из них происходят во время индуистского фестиваля Санкранти.

При этом петухи убивают хозяина уже не в первый раз. В прошлом году в Андхра-Прадеше умер мужчина, получивший удар в шею лезвием, прикрепленным к его птице. По данным CNN, когда произошел инцидент, владелец брал свое животное на петушиные бои.

Как сообщалось, ранее в Индии петух с лезвием напал на своего хозяина и нанес ему смертельное ранение.