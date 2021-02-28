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Протесты накалились в Мьянме: уже пять трупов

Протесты накалились в Мьянме: уже пять трупов
Обновлено 11:40 Сегодня Телеграф

Минимум пять человек стали жертвами протестов в Мьянме, начавшихся после военного переворота. В воскресенье утром, 28 февраля, полиция снова открыла огонь по демонстрантам.

По словам врачей и политиков,  четыре человека были убиты и несколько ранены на второй день разгона демонстраций по всей стране, сообщает reuters.

Еще одна женщина умерла после того, как полиция разогнала протест учителей с помощью светошумовых гранат в столичном городе Янгон.

Полиция также бросала светошумовые гранаты возле медицинского училища в другой части города, в результате чего врачи и студенты в белых халатах разбежались в разные стороны.

Группа под названием "Альянс медиков Белого халата" сообщила, что было арестовано более 50 медицинских работников.

"Мьянма похожа на поле битвы", - сказал в Twitter первый католический кардинал страны, где подавляющая часть населения буддисты, Чарльз Маунг Бо.

Отметим, что акции гражданского неповиновения в Мьянме продолжаются уже месяц, с тех пор как военные сорвали первую сессию нового парламента. Армия поместила гражданских руководителей страны, в том числе фактического лидера Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина, под домашний арест и ввела в стране чрезвычайное положение сроком на год.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Мьянма, Протесты, Военные, Переворот.
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