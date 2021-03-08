Таиланд сделает поблажку для вакцинированных от коронавируса туристов

Власти Таиланда приняли решение, согласно которому обязательный карантин для прибывающих в страну будет сокращен с 14 дней до 7, но только для тех, кто прошел процедуру вакцинации.

Об этом пишет Reuters.

Во время пресс-конференции, министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиранкул заявил, что нововведение вступит в силу со следующего месяца.

Путешественники должны пройти вакцинацию минимум за три месяца до поездки. Помимо того им все еще надо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Если же иностранцы не вакцинированы, но имеют на руках отрицательный тест, то карантин для них будет сокращен до 10 дней.

Однако новые правила не будут распространяться на путешественников из стран Африки, ведь у правительства есть опасения относительно новых мутаций.

В Таиланде действуют жесткие противоэпидемические меры, которые касаются и приезжающих в страну.

На сегодняшний день в стране зафиксировано чуть более 26 тысяч случаев инфицирования и лишь 85 смертей.

Вместе с тем, карантин сильно ударил по жизненно важной сфере туризма, что привело к массовому закрытию предприятий и потере рабочих мест.

К настоящему времени в Таиланде вакциной Sinovac Biotech вакцинировано 27 497 человек, в основном медицинские работники. Всего было заказано 61 миллион доз вакцины AstraZeneca, массовая вакцинация должна начаться в июне.

Как сообщалось ранее, границы для путешественников открывает и Израиль. Однако, прибывшим придется выполнить ряд условий, чтобы они могли получить добро на посещение.