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Протестующих загнали в ловушку, но им удалось сбежать: что происходит в Мьянме

Протестующих загнали в ловушку, но им удалось сбежать: что происходит в Мьянме
14:15 Сегодня Телеграф Фото: twitter

9 марта десятки протестующих против переворота в Мьянме, которые в течение ночи были загнаны в угол силами безопасности в Янгоне, сбежали из района, в котором они оказались в ловушке.

Об этом сообщили BBC News.

Согласно предоставленным данным, около 200 человек были в "ловушке" на участке с четырьмя улицами в районе Санчаунг, который блокировала полиция.

По меньшей мере 40 человек были арестованы и увезены, но другим удалось бежать, поскольку количество полицейских за ночь сократилось, сообщил BBC местный житель. 

Во вторник 9 марта в крупнейшем городе Мьянмы проходят новые демонстрации.

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Стоит отметить, что около 54 человек стали жертвами во время акций.

В свою очередь, ООН обратилась к военным с призывом к их освобождению, а представитель ООН призвал к сдержанности.

Многие протестующие, которым некуда было обратиться, были приняты местными жителями. Остальные оказались в ловушке.

Стоит напомнить, что ранее в Нидерландах провели вечеринку-эксперимент, для изучения распространения коронавируса.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Мьянма, Протесты.
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