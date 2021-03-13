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В аэропорту Алма-Аты упал военный самолет, есть погибшие (видео)

В аэропорту Алма-Аты упал военный самолет, есть погибшие (видео)
Обновлено 15:25 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Казахстане потерпел крушение самолет Ан-26. Трагедия произошла, когда самолет шел на посадку в Международном аэропорту Алма-Аты.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Mash.

Самолет следовал по маршруту Нур-Султан — Алма-Ата. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место аварии.

Сообщается, что четыре человека погибли и двое получили ранение.

По предварительной информации, самолет принадлежит пограничной службе КНБ Казахстана, на борту находились шесть человек.

Связь с самолетом пропала, когда он заходил на посадку в аэропорту прибытия. Предварительно, крушение произошло в торце взлетно-посадочной полосы.

Как сообщалось, в декабре в Киевской области неподалеку от села Гоголев (Броварский район) потерпел крушение легкомоторный самолет. 

А в ноябре в аэропорту Новосибирска самолет Ан-124 "Руслан" совершил аварийную посадку в связи с многочисленными повреждениями.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 380

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Казахстан, Самолет, Алма-Аты, Ан-26.
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