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В Японии наказали чиновницу, которая уходила с работы на две минуты раньше

В Японии наказали чиновницу, которая уходила с работы на две минуты раньше
03:18 Сегодня Телеграф

В Японии наказали чиновницу, которая уходила с работы на две минуты раньше – хотела успеть на автобус до дома.

Об этом сообщает Soranews24.

Так, 10 марта Управление образования города объявило, что наказало ряд сотрудников, среди которых была и эта чиновница,  за то, что они покинули офис на две минуты раньше.

В общей сложности, Совет по образованию обнаружил 316 случаев досрочного ухода из школы с мая 2019 года по январь 2021 года, в которых участвовали семь сотрудников. Главой школы оказалась 59-летняя женщина, отвечающая за посещаемость, которая работала на уровне консультанта в отделе непрерывного обучения.

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В итоге консультанта, отвечающего за журнал прихода и ухода сотрудников, наказали дисциплинарно.  Как пишет издание, среди других постоянных нарушителей были 27-летний мужчина-директор и женщина 60-ти лет, оба получили письменные выговоры.

По данным Совета по образованию, когда их спросили, почему они закончили работу до назначенного времени окончания рабочего дня, сотрудники ответили, что "хотят вернуться домой пораньше".

Отметим, что в Японии бытует традиция, что если вы не приходите на прием на десять минут раньше, значит, вы опаздываете.

Как сообщал "Телеграф", ранее миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава, который будет одним из первых космических туристов от SpaceX, сообщил о сборе команды из 8 человек для полета к Луне

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Япония, опоздания, выговоры, уходы с работы.
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