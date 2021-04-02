В крушении поезда на Тайване погибло 48 человек, более сотни пострадали: как так получилось

Число жертв катастрофы поезда на Тайване выросло до 48 погибших и 118 раненых. Всех людей эвакуировали с места катастрофы.

Напомним, крушение состава № 408 произошло утром 2 апреля в туннеле Дациншуй на север от города Хуалянь, между тайваньской железнодорожной станцией Херен и станцией Чонгде. Это в 115 километрах от поселка Сюлинь на северной кольцевой линии Тайваньских железных дорог. Состав ехал из Шулина в Тайдун. Состав был сбит строительной машиной, которая проводила в туннеле инженерные работы. В результате чего поезд врезался в стену туннеля. Первые шесть вагонов состава сошли с рельсов. Часть из них была деформирована. В настоящее время в туннеле остается от 4 до 8 вагонов, передает CNA.

Как стало известно, в это время водитель грузовика с краном 775-TX припарковал машину недалеко от зоны отдыха Циншуй в 7 часов утра. Он забыл поставить авто на ручнойтормоз. В результате, грузовик с краном 775-TX соскользнул места стоянки и врезался в поезд, вошедший в туннель. Полиция уже допросила 45-летнего водителя Ли Нань, уточняет CNA.

Напомним, 26 марта в Египте, в районе города Сохаг, столкнулись два пассажирских поезда.