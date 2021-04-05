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В Бангладеш пассажирский паром столкнулся с грузовым судном и утонул: на борту было 50 человек

В Бангладеш пассажирский паром столкнулся с грузовым судном и утонул: на борту было 50 человек
Обновлено 07:53 Сегодня Телеграф Bangla Tribune

В центральной части Бангладеш на реке Шиталакшья в воскресенье, 4 апреля, грузовое судно столкнулось с паромом с десятками пассажиров на борту, в результате чего погибли не менее 5 человек.

Об этом в понедельник передает Deutsche Welle.

"Двухпалубный паром, на борту которого находились более 50 человек, направлялся из города Нараянгандж в административный округ Муншиганд Гопалгандж по реке Шиталакшья", - говорится в публикации.

Поисковые и спасательные мероприятия после столкновения сильно осложнили плохие погодные условия, однако 11 человек были извлечены из воды живыми, сообщила представительница округа Нараянгандж. При этом она допустила, что некоторые пассажиры могли самостоятельно добраться до берега.

"Паром был переполнен, отметил местный полицейский инспектор. По его словам, многие пассажиры спешили покинуть город из-за вступающего в силу 5 апреля жесткого недельного локдауна, вызванного ростом заражений COVID-19. Среди прочего, все пассажирское транспортное сообщение в пределах страны будет приостановлено", - говорится в заметке.

В публикации отмечается, что в Бангладеш паромы активно используются для перевозки пассажиров: ими пользуются миллионы человек.

 Как сообщал "Телеграф", 17 января у берегов Турции потерпел крушение сухогруз Arvin, экипаж которого, в основном, состоял из украинцев. Удалось спасти 6 человек, 6 погибли.

Кроме этого 11 марта у берегов Румынии затонул сухогруз "Volgo Balt 179" с украинским экипажем.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Паром, Столкновение, Погибшие, Бангладеш, Пассажиры, Поиски.
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