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У берегов Бали нашли пропавшую подлодку ВМС Индонезии: надежды на спасение экипажа почти нет
У берегов Бали нашли пропавшую подлодку ВМС Индонезии: надежды на спасение экипажа почти нет

У берегов Бали нашли пропавшую подлодку ВМС Индонезии: надежды на спасение экипажа почти нет

У берегов Бали нашли пропавшую подлодку ВМС Индонезии: надежды на спасение экипажа почти нет
Обновлено 13:39 Сегодня Телеграф фото: Reuters

В Индонезии специалисты, участвующие в поисковой операции  подводной лодки KRI Nanggala-402 с 53 людьми на борту, которая  исчезла в примерно 100 км от берегов Бали утром 21 апреля,  обнаружили ее обломки.

Об этом сообщает Reuters.

На данный момент надежды на то, что экипаж из 53 человек практически нет. По заявлению официальных властей Индонезии, запас кислорода у экипажа закончился ранним утром в субботу, 24 февраля. В момент, когда подводная лодка исчезла, 21 апреля, его должно было хватить на ближайшие 72 часа.

Начальник штаба ВМС Индонезии заявил, что сканирование обнаружило подводную лодку на высоте 850 метров, что значительно превышает ее выживаемость. Подводная лодка, исчезнувшая при подготовке к торпедной тренировке, рассчитана на глубину до 500 метров.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Яванское море упал Boeing 737-500 SJ182 Sriwijaya Air с 62 пассажирами на борту, который потерпел катастрофу в небе над Индонезией.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 467

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Индонезия, Катастрофы, подлдки.
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