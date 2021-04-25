Надежды на спасение 53 человек больше нет: пропавшую у Бали подлодку признали затонувшей

Индонезийский глава правительства Джоко Видодо признал пропавшую подлодку страны затонувшей в Балтийском море.

Об этом он сообщил 25 апреля.

Так, статус судна KRI Nanggala 402 изменили с "утратившей контакт" до "затонувшей".

Отметим, что с подлодкой потеряли контакт в среду 21 апреля, когда экипаж готовился к проведению учений.

По словам начальника штаба ВМФ Юдо Мргоно, сонар обнаружил объект, который похож на подводную лодку, на глубине 850 метров.

Напомним, что ранее, 24 апреля в Индонезии специалисты, участвующие в поисковой операции подлодки Nanggala-402 с 53 людьми на борту заявили, что они обнаружили объекты, включая фрагменты молитвенного коврика и бутылку смазки для перископа, недалеко от последнего известного местоположения подводной лодки, что заставило военно-морской флот полагать, что судно треснуло.