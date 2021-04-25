Кризис с COVID-19 в Индии: тела не успевают сжигать и крематории разбивают прямо в парках (видео)

В Индии наблюдается критическая ситуация с коронавирусом. Из-за резкого роста числа новых смертей, крематории не справляются с потоком новых тел, а потому сжигать трупы приходится прямо в парках.

Об этом пишет местное издание aajtak.in.

Отмечается, что у крематориев в Дели выстраиваются длинные очереди. А в юго-восточном городском округе - Сарай Кэйл Хан - тела сжигают прямо в парке.

Помимо того наблюдается нехватка дров, их приходится везти из других районов.

В Индии с начала пандемии было зафиксировано более 17 миллионов случаев COVID-19, по этому показателю она занимает второе место в мире после США. Из них за последние сутки выявлено почти 350 тысяч, что является рекордным значением для мира.

За все время болезни в стране зарегистрировано 192 тысячи летальных исходов. 2 767 человека умерли за последние сутки, из них 357 в Дели.

Как сообщалось ранее, 13 апреля в Индии более трех миллионов людей искупались в реке Ганг в честь фестиваля Кумбха Мела. В результате в стране зафисировали около 200 тысяч новых случаев "короны".