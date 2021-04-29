На границе Кыргызстана и Таджикистана непрекращающаяся стрельба и пожар, есть первые погибшие (видео)



Обострение на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном продолжает нарастать. Есть первые убитые, десятки раненых и переброска войск в сторону границы.

По информации telegram-канал "NEXTA Live" армия Таджикистана уничтожила киргизскую погранзаставу "Достук". В то же время киргизский спецназ погранвойск захватил заставу в соседнем Таджикистане.

"К границе продолжает стягиваться всё больше тяжёлой техники. Сообщается об одном убитом и нескольких десятках раненых. Из зоны конфликта эвакуированы уже 850 человек", - пишут авторы канала.

О захвате киргизами погранзаставы таджиков подтверждает и telegram-канал "LIFE SHOT",

А вот так прокомментировал ситуацию заместитель главы Баткенской области Маруфхан Тулаев. По его словам, на заставе киргизских пограничников "Достук" произошел пожар, а таджики, якобы поджигают дома жителей киргизского села Достук, сообщает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Вскоре киргизская погранслужба сообщила об атаке таджикских военных в районе пограничного села Кызыл-Бел.

Тем временем, в сети выкладывают большое количество видео, как техника с обеих сторон двигается в направлении границы. Таджикистан привел свою армию в боевую готовность.

Вскоре минздрав Киргизии заявил о втором погибшем в ходе конфликта.



Обе стороны попробуют решить вопрос мирными переговорами. Встреча премьеров Киргизии и Таджикистана пройдёт на полях Евразийского межправсовета в связи с ситуацией на границе, сообщили в Кабмине Киргизии.

Отметим, поводом для конфликта между странами стало столкновение жителей приграничных территориий произошедшее в среду, 28 апреля, на участке водораспределительного пункта "Головной". Оба государства считают эту территорию своей.