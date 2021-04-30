Власти столицы Индии взволнованы: в городе скоро негде будет сжигать тела жертв Covid-19

Индия переживает "черные дни" из-за резкого роста числа инфицированных коронавирусом, на фоне чего произошел и скачок в количестве новых смертей.

Как сообщает BBC, общее число выявленных зараженных перевалило за 18 миллионов, из них 386 452 только за последние сутки.

За прошедшие 24 часа в стране умерло около 3,5 тысяч человек, из них 400 в столице страны - Дели.

Издание отмечает, что городским властям тяжело справляться с наплывом покойников, а потому было принято разрешить сжигать тела даже в крематориях, которые не предназначены для умерших от COVID-19.

30 апреля в Индию прибыла партия медицинской помощи, однако кислородных баллонов и коек все равно не хватает по всей стране.

На фоне этого правительство страны все чаще подвергается критике из-за неэффективной борьбы с пандемией.

Как сообщалось ранее, в индийских крематориях начали раздавать жетоны, чтобы как то систематизировать поступления новых тел и не создавать массовые очереди.