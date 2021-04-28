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Сжигание тел по жетонам и новые рекорды смертности: что сейчас творится в охваченной COVID Индии

Сжигание тел по жетонам и новые рекорды смертности: что сейчас творится в охваченной COVID Индии
Обновлено 09:41 Сегодня Телеграф

В Индии стремительно продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусом. Только за сутки, 27 апреля, в стране выявили 362 757 новых случаев COVID и 3293 умерших, сообщает cas.sk.

Индийские власти решают вопрос с телами погибших. Так во вторник, 27 апреля Высокий суд Бомбея (штат Мумбаи) принял решение о запрете погибших от Covid-19 в Махараштре в течении нескольких часов. Крематории штата банально не успевают сжигать мертвых, поэтому родственникам умерших приходиться ожидать по несколько часов, сообщает hindi.news18.

Судебных органам штата приходиться рассматривать и другие вопросы, представляющие общественный интерес, такие как нехватку инъекции Ремедесвира, подачи кислорода, нехватку кроватей и тому подобное.

А тем временем, в крематориях начали раздавать жетоны, чтобы как то систематизировать поступления новых тел и не создавать массовые очереди.

Отметим, общее количество людей, инфицированных с начала пандемии, составляет почти 18 миллионов.

Также напомним, известный блогер и путешественник Евгений Ихельзон высказал мысль, что проблема с количеством зараженных в Индии сильно раздута. Все это напрямую связанно с численностью населения страны.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Индия, Коронавирус, Covid-19.
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