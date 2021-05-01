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Война отменяется? Стало известно о соглашении между Таджикистаном и Кыргызстаном

Война отменяется? Стало известно о соглашении между Таджикистаном и Кыргызстаном
Обновлено 16:09 Сегодня Телеграф

После нового обострения на границе Кыргызстана и Таджикистана в субботу, 1 апреля, из-за водораспределительного пункта "Головной", стороны провели переговоры, в ходе которых договорились о полном прекращении огня.

Об этом сообщает издание kabar.kg.

Так, протокол переговоров состоит из четырех пунктов, два из которых следующие:

  • полное прекращение огня;
  • отвод воинского контингента на места постоянной дислокации;

При этом, в своем Telegram-канале военный обозреватель Александр Коваленко, более известный, как блогер под ником "Злой одессит", несмотря на договоренность о полном прекращении огня, "техника, как минимум с Таджикской стороны, не столько отводится, сколько наоборот – прибывает в зону конфронтации последние 48 часов".

"Этим утром Бишкек, после непродолжительной паузы, так же возобновил переброску сил и средств. Наблюдаем!" - отметил он.

Как сообщал "Телеграф", военный конфликт из-за водораспределительного пункта "Головной" на границе Кыргызстана и Таджикистана случился в среду, 28 апреля. Ситуация настолько обострилась, что стороны начали стягивать  военную технику к границе. После нескольких жертв с обеих сторон, 850 эвакуированных и десятков раненых Кыргызстан и Таджикистан в четверг, 29 апреля заявили о перемирии. Но оно было сорвано уже в субботу, 1 мая. К вечеру субботы, 1 мая было принято решение о полном прекращении огня после телефонного созвона глав комитетов по нацбезопасности обеих стран.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Таджикистан, Жертвы, Стрельба, Кыргызстан, Видео, Пострадавшие, Фото, Перестрелки, полное прекращение огня.
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