Война отменяется? Стало известно о соглашении между Таджикистаном и Кыргызстаном

После нового обострения на границе Кыргызстана и Таджикистана в субботу, 1 апреля, из-за водораспределительного пункта "Головной", стороны провели переговоры, в ходе которых договорились о полном прекращении огня.

Об этом сообщает издание kabar.kg.

Так, протокол переговоров состоит из четырех пунктов, два из которых следующие:

полное прекращение огня;

отвод воинского контингента на места постоянной дислокации;

При этом, в своем Telegram-канале военный обозреватель Александр Коваленко, более известный, как блогер под ником "Злой одессит", несмотря на договоренность о полном прекращении огня, "техника, как минимум с Таджикской стороны, не столько отводится, сколько наоборот – прибывает в зону конфронтации последние 48 часов".

"Этим утром Бишкек, после непродолжительной паузы, так же возобновил переброску сил и средств. Наблюдаем!" - отметил он.

Как сообщал "Телеграф", военный конфликт из-за водораспределительного пункта "Головной" на границе Кыргызстана и Таджикистана случился в среду, 28 апреля. Ситуация настолько обострилась, что стороны начали стягивать военную технику к границе. После нескольких жертв с обеих сторон, 850 эвакуированных и десятков раненых Кыргызстан и Таджикистан в четверг, 29 апреля заявили о перемирии. Но оно было сорвано уже в субботу, 1 мая. К вечеру субботы, 1 мая было принято решение о полном прекращении огня после телефонного созвона глав комитетов по нацбезопасности обеих стран.