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Занимался выборами, когда тысячи людей умирали: у премьера Индии назрели серьезные проблемы

Занимался выборами, когда тысячи людей умирали: у премьера Индии назрели серьезные проблемы
Обновлено 08:08 Сегодня Телеграф Reuters

В Индии правящая партия премьер-министра Нарендры Моди Бхаратия Джаната (БДП) теряет позиции: она проиграла выбор в штате Западная Бенгалия, где пандемия коронавируса достигла кризисного уровня.

Об этом пишет Reuters в воскресенье, 2 мая.

По словам представителей избирательной комиссии, главой Западной Бенгалии в третий раз станет 66-летняя Мамата Банерджи. Ее партия Trinamool Congress (TMC) получила большинство в две трети голосов, заняв более 200 мест в 294-местном собрании штата.

"Моди критиковали за то, что он сосредоточился на выборах вместо того, чтобы сделать пандемию своим главным приоритетом. Некоторые эксперты обвиняют федеральную избирательную комиссию в разрешении митингов и голосований, на которых большие толпы нарушают правила социального дистанцирования и ношения масок", - говорится в заметке.

Несмотря на поражение, пишет Reuters, партия Моди добилась значительных успехов, сделав ее основной оппозиционной партией, поскольку количество взятых ею мандатов в законодательном собрании штата составило почти 80 мест со всего лишь трех мест в 2016 году.

"Моди, его коллеги и региональные политики провели агрессивную кампанию на выборах в пяти штатах, несмотря на пандемию. Результаты рассматриваются как проверка влияния второй волны пандемии на его поддержку и его правую БДП", - говорится в заметке.

В штате Ассам БДП удалось сохранить политическую власть. В Тамил Наду ДМК - главная региональная оппозиционная партия - одержала победу.

В штате Керала правящая левая политическая партия должна была сформировать правительство, в то время как альянс под руководством БДП не получил мест.

"Большинство голосов было отдано в марте, но опросы в некоторых округах продолжались до апреля, когда Индия начала ежедневно обнаруживать тысячи новых случаев заражения коронавирусом", - говорится в заметке.

Как сообщалось, в Индии за последние сутки было зафиксировано незначительное снижение числа новых случаев инфицирования коронавирусом, однако смертность от COVID-19 установила новый рекорд

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Индия, Выборы, Коронавирус, Западная Бенгалия, Нарендра Моди, Covid-19.
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