Число жертв взрывов в школе для девочек в Афганистане выросло двое (видео)

Количество жертв в результате взрыва бомбы в школе для девочек Сайед-уль-Шухада в Афганистане в Кабуле выросло до 50. Многим погибшим было от 11 до 15 лет.

Об этом 9 мая сообщили в Министерстве внутренних дел.

По информации представителя МВД, количество раненых из-за атаки 8 мая выросло до более сотни.

Все произошло, когда школьницы уезжали, у входа в школу прогремели три взрыва. Взрывы происходили в шиитском районе на западе города. В то же время Талибан отрицает свою причастность к нападению.

Первый взрыв случился в результате возгорания автомобиля, начиненного взрывчаткой, за которым последовали еще два. По мнению представителя МВД, число жертв может вырасти.

В Кабуле нападение было направлено на этнических хазарейцев Афганистана, которые преобладают в западном районе Дашти-Барчи, где произошли взрывы. Большинство хазарейцев являются мусульманами-шиитами.

Видео с места событий:

Отметим, что данный район подвергся насилию в отношении шиитов из меньшинств, и чаще всего на него претендует членская организация "ИГ", действующая в стране. Так, группа мусульман-суннитов объявила войну афганским шиитам. После взрывов толпы блокировали передвижение машин "скорой", которые пытались эвакуировать раненых.

Примечательно, что атака произошла через несколько дней после того, как оставшиеся 2,5-3,5 тыс. солдат США начали покидать страну.

Напомним, как 8 мая, протесты и стычки палестинцев с израильской полицией в Иерусалиме вспыхнули снова. В результате не менее 90 человек пострадали.