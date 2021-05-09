Скачать
Воскресенье, 09.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин может пойти на уступки Байдену ради "Северного потока-2": чего ждать Украине
Путин может пойти на уступки Байдену ради "Северного потока-2": чего ждать Украине
Создатель военных дронов Артем Вьюнник: "В оборонке многие задачи можно решить очень дешево, если понимать, как устроена сфера"
Создатель военных дронов Артем Вьюнник: "В оборонке многие задачи можно решить очень дешево, если понимать, как устроена сфера"
Заболеваемость коронавирусом спала к 9 мая, но половина больных - тяжелые
Заболеваемость коронавирусом спала к 9 мая, но половина больных - тяжелые
День Победы со слезами на глазах: Россия теряет союзников по лагерю
День Победы со слезами на глазах: Россия теряет союзников по лагерю

Число жертв взрывов в школе для девочек в Афганистане выросло двое (видео)

Число жертв взрывов в школе для девочек в Афганистане выросло двое (видео)
10:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Количество жертв в результате взрыва бомбы в школе для девочек Сайед-уль-Шухада в Афганистане в Кабуле выросло до 50. Многим погибшим было от 11 до 15 лет.

Об этом 9 мая сообщили в Министерстве внутренних дел.

По информации представителя МВД, количество раненых из-за атаки 8 мая выросло до более сотни.

Все произошло, когда школьницы уезжали, у входа в школу прогремели три взрыва. Взрывы происходили в шиитском районе на западе города. В то же время Талибан отрицает свою причастность к нападению.

Первый взрыв случился в результате возгорания автомобиля, начиненного взрывчаткой, за которым последовали еще два. По мнению представителя МВД, число жертв может вырасти.

В Кабуле нападение было направлено на этнических хазарейцев Афганистана, которые преобладают в западном районе Дашти-Барчи, где произошли взрывы. Большинство хазарейцев являются мусульманами-шиитами.

Видео с места событий:

Отметим, что данный район подвергся насилию в отношении шиитов из меньшинств, и чаще всего на него претендует членская организация "ИГ", действующая в стране. Так, группа мусульман-суннитов объявила войну афганским шиитам. После взрывов толпы блокировали передвижение машин "скорой", которые пытались эвакуировать раненых.

Примечательно, что атака произошла через несколько дней после того, как оставшиеся 2,5-3,5 тыс. солдат США начали покидать страну.

Напомним, как 8 мая, протесты и стычки палестинцев с израильской полицией в Иерусалиме вспыхнули снова. В результате не менее 90 человек пострадали.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 167

Все по теме:

Афганистан, Школа, Кабул.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В киевской высотке вспыхнул сильный пожар: зацепило даже припаркованные машины (фото, видео)
02 Одессит нашел на свалке пистолет-пулемет и даже не представлял, что после этого начнется (фото)
03 Террористы атаковали школу для девочек в столице Афганистана: не менее 30 погибших (видео)
04 Скандал с Притулой и поездки в оккупированный Крым: что известно о Dj Nastia (фото)
05 Из-за баннера ко Дню победы с солдатами СС житомирского депутата исключили из фракции ОПЗЖ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вторая ночь насилия: около сотни человек пострадали в столкновениях палестинцев и полиции в Иерусалиме
Вторая ночь насилия: около сотни человек пострадали в столкновениях палестинцев и полиции в Иерусалиме
Пульмонолог дал важный совет тем, кому тяжело дышать после перенесенного коронавируса
Пульмонолог дал важный совет тем, кому тяжело дышать после перенесенного коронавируса
Из-за баннера ко Дню победы с солдатами СС житомирского депутата исключили из фракции ОПЗЖ
Из-за баннера ко Дню победы с солдатами СС житомирского депутата исключили из фракции ОПЗЖ
&quot;Это же Стейтем&quot;: в сети смеются над поездкой собаки на мотоцикле в Одессе (видео)
"Это же Стейтем": в сети смеются над поездкой собаки на мотоцикле в Одессе (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь