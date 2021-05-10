Конец света приближается? В сети показали пугающие фото и видео из печально известного Уханя

В сети показали кадры масштабного шторма в китайском городе Ухань.

Об этом сообщили очевидцы в сети Инстаграм.

На видео, снятых очевидцами стихийного бедствия видно, как огромной силы воздушные потоки срывают ветки с деревьев и поднимают в воздух листья и мусор, а люди боятся покинуть здания и выйти на улицу из-за дождя и шторма.

По этой причине большинство граждан выжидали ослабевания штормового ветра в помещениях.

Видео непогоды в Ухане:

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Фото стихии сделанные очевидцем:

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Напомним, что 29 марта столицу Китая Пекин второй раз за месяц окутала пылевая буря.