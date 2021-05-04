Мощный смертельный торнадо пронесся по США: в сети показали последствия непогоды (видео)

Юго-запад США оказался в плену суровой непогоды. Сильный шторм накрыл сразу несколько штатов, а по Джорджии и вовсе пронесся разрушительный торнадо.
Об этом пишет USA Today.
Есть подтвержденные данные о том, что непогода унесла жизни двух человек.
В районе Дугласвилля, штат Джорджия, упавшее дерево оборвало линию электропередач. Провода упали на автомобиль, в котором находился местный житель.
Второй жертвой оказалась 55-летняя жительница города Бонэйр. Там дерево рухнуло на ее дом.
Метеорологические службы призывают местных жителей проявлять осторожность, поскольку ухудшение погодных условий ожидается и в штатах Миссисипи, Северная и Южная Каролина.
A tornado touched down in Atlanta this morning. This is from Fulton Industrial..pic.twitter.com/r5sbp2QcKE
— Everything Georgia (@GAFollowers) May 3, 2021
Video of EF-1 tornado damage to a building in the Douglasville area from this morning in Atlanta Ga. #DouglasvilleGA @wsbtv @FOX5Atlanta @cbs46 @SarahKassaWx pic.twitter.com/ioMbjh4zNF
— Alvin Wilder Wx (@AlvinWilderWx) May 4, 2021
Potential tornado hit this neighborhood near Fulton Industrial in SW Atlanta. @wsbtv pic.twitter.com/hzq4Ty6rIg
— Chris Jose (@ChrisJoseWSB) May 3, 2021
Как сообщалось ранее, в Калифорнии потерпела крушение лодка с мигрантами, из-за чего погибли четыре человека и еще около двадцати получили ранения.