Мощный смертельный торнадо пронесся по США: в сети показали последствия непогоды (видео)

Юго-запад США оказался в плену суровой непогоды. Сильный шторм накрыл сразу несколько штатов, а по Джорджии и вовсе пронесся разрушительный торнадо.

Об этом пишет USA Today.

Есть подтвержденные данные о том, что непогода унесла жизни двух человек.

В районе Дугласвилля, штат Джорджия, упавшее дерево оборвало линию электропередач. Провода упали на автомобиль, в котором находился местный житель.

Второй жертвой оказалась 55-летняя жительница города Бонэйр. Там дерево рухнуло на ее дом.

Метеорологические службы призывают местных жителей проявлять осторожность, поскольку ухудшение погодных условий ожидается и в штатах Миссисипи, Северная и Южная Каролина.

A tornado touched down in Atlanta this morning. This is from Fulton Industrial..pic.twitter.com/r5sbp2QcKE — Everything Georgia (@GAFollowers) May 3, 2021

Potential tornado hit this neighborhood near Fulton Industrial in SW Atlanta. @wsbtv pic.twitter.com/hzq4Ty6rIg — Chris Jose (@ChrisJoseWSB) May 3, 2021

Как сообщалось ранее, в Калифорнии потерпела крушение лодка с мигрантами, из-за чего погибли четыре человека и еще около двадцати получили ранения.