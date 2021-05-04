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Мощный смертельный торнадо пронесся по США: в сети показали последствия непогоды (видео)

Мощный смертельный торнадо пронесся по США: в сети показали последствия непогоды (видео)
Обновлено 18:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Юго-запад США оказался в плену суровой непогоды. Сильный шторм накрыл сразу несколько штатов, а по Джорджии и вовсе пронесся разрушительный торнадо. 

Об этом пишет USA Today

Есть подтвержденные данные о том, что непогода унесла жизни двух человек. 

В районе Дугласвилля, штат Джорджия, упавшее дерево оборвало линию электропередач. Провода упали на автомобиль, в котором находился местный житель.

Второй жертвой оказалась 55-летняя жительница города Бонэйр. Там дерево рухнуло на ее дом. 

Метеорологические службы призывают местных жителей проявлять осторожность, поскольку ухудшение погодных условий ожидается и в штатах Миссисипи, Северная и Южная Каролина. 

Как сообщалось ранее, в Калифорнии потерпела крушение лодка с мигрантами, из-за чего погибли четыре человека и еще около двадцати получили ранения. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 305

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США, Погода, Торнадо, Стихийное бедствие.
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