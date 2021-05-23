Десятки марафонцев пропали и погибли из-за непогоды в Китае: видео, что там творится

В субботу, 22 мая, на северо-западе Китая из-за непогоды погибли 20 участников марафона на 100 км в Каменном лесу Желтой реки, судьба еще одного пока остается неизвестной.

Об этом в воскресенье утром сообщает китайское агентство "Синьхуа" со ссылкой на спасателей.

"Экстремальные погодные условия обрушились на этот район во время забега, который начался в субботу утром в ландшафтном парке "Хуанхэ Шилинь" в уезде Цзинтай, города Байинь", - говорится в информации.

Как сообщает китайский международный новостной телеканал CGTN, в провинции Ганьсу проходил марафон по пересеченной горной местности на 100 километров. Днем в субботу на высотном участке трассы на участников забега обрушился град, ледяной дождь и ураган, резко упала температура воздуха.

Всего в марафоне участвовали 172 человека. Когда появились сообщения о пропавших без вести участниках, забег было решено прекратить и власти организовали спасательную операцию, для которой привлекли около 700 спасателей.

Тела нашли в воскресенье поисково-спасательные отряды.

Помимо 21 пропавшего без вести человека, 20 из которых погибли, еще восемь участников забега получили легкие травмы и были доставлены в больницы.