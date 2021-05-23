Скачать
Воскресенье, 23.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Есть четкое ощущение, что Зеленский рассматривает перспективу пойти на второй срок - политический психолог
Есть четкое ощущение, что Зеленский рассматривает перспективу пойти на второй срок - политический психолог
Есть две веские причины: Бутусов объяснил, почему Горбулин ушел из набсовета "Укроборонпрома"
Есть две веские причины: Бутусов объяснил, почему Горбулин ушел из набсовета "Укроборонпрома"
Итоги дня 22 мая: кадровые перестановки в Укроборонпроме, обострение на Донбассе
Итоги дня 22 мая: кадровые перестановки в Укроборонпроме, обострение на Донбассе
Финал Евровидения 2021: стало известно имя победителя
Финал Евровидения 2021: стало известно имя победителя

Десятки марафонцев пропали и погибли из-за непогоды в Китае: видео, что там творится

Десятки марафонцев пропали и погибли из-за непогоды в Китае: видео, что там творится
07:33 Сегодня Телеграф Синьхуа

В субботу, 22 мая, на северо-западе Китая из-за непогоды погибли 20 участников марафона на 100 км в Каменном лесу Желтой реки, судьба еще одного пока остается неизвестной.

Об этом в воскресенье утром сообщает китайское агентство "Синьхуа" со ссылкой на спасателей.

"Экстремальные погодные условия обрушились на этот район во время забега, который начался в субботу утром в ландшафтном парке "Хуанхэ Шилинь" в уезде Цзинтай, города Байинь", - говорится в информации.

Как сообщает китайский международный новостной телеканал CGTN, в провинции Ганьсу проходил марафон по пересеченной горной местности на 100 километров. Днем в субботу на высотном участке трассы на участников забега обрушился град, ледяной дождь и ураган, резко упала температура воздуха.

Всего в марафоне участвовали 172 человека. Когда появились сообщения о пропавших без вести участниках, забег  было решено прекратить и власти организовали спасательную операцию, для которой привлекли около 700 спасателей.

Тела нашли в воскресенье поисково-спасательные отряды.

Помимо 21 пропавшего без вести человека, 20 из которых погибли, еще восемь участников забега получили легкие травмы и были доставлены в больницы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 976

Все по теме:

Китай, Непогода, Марафон, Град, Погибли, Ганьсу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Участник переговоров ТКГ оценил перспективы возврата Украиной ОРДЛО
02 В красном наряде и брошью от принца Филиппа: Елизавета II посетила авианосец (фото, видео)
03 В России во время отработки десантирования погибли двое бойцов Росгвардии: в сети появилось видео происшествия
04 СБУ взялась за "пленки Медведчука"
05 Люди бегут в панике: в ДР Конго проснулся один из самых активных вулканов Африки (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Братские могилы в шахтах: журналист из Донецка развенчал страшилку про Донбасс
Братские могилы в шахтах: журналист из Донецка развенчал страшилку про Донбасс
Тепло, но дождливо: какой будет погода в Украине 23 мая
Тепло, но дождливо: какой будет погода в Украине 23 мая
Люди бегут в панике: в ДР Конго проснулся один из самых активных вулканов Африки (видео)
Люди бегут в панике: в ДР Конго проснулся один из самых активных вулканов Африки (видео)
Какой праздник 23 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 23 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь