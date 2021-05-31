Ким Чен Ын вновь заставил за себя волноваться: лидера КНДР не видели уже почти месяц

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже 24 дня не появлялся на публике, и это рекорд для этого года.

Как сообщает южнокорейское издание Yonhap, в последний раз глава КНДР публично появлялся 6 мая, когда проводил фотосессию с с семьями военнослужащих.

Представитель министерства объединения Южной Кореи Ли Чон Чжу подтвердил информацию о длительном отсутствии Ким Чен Ына, но не стал делать каких-либо предположений о причинах поведения северокорейского лидера.

По его словам, в настоящее время делать предположения некорректно.

Как сообщалось ранее, Ким Чен Ын частенько исчезал из поля зрения и в 2020 году, каждый раз это сопровождалось волной слухов в СМИ о том, что глава КНДР тяжело болен и находится в коме, появлялись даже сообщения о том, что он умер. Впрочем, каждый раз после этого местные издания выдавали новую порцию свежих фотографий с Ким Чен Ыном.