Таиланд подготовил приятный сюрприз для желающих отдохнуть на Пхукете

Власти Таиланда сняли карантин на поездки в ультрасовременный пляжный курорт Пхукет.

Об этом 22 июня сообщило Channel News Asia.

В результате оттока туристов в Таиланде создали так называемую схему "песочницы Пхукета", которая позволила вакцинированным выехать в страну без прохождения карантина.

По данным властей, схему "песочницы" запустят с 1 июля.

Если схема "песочницы" пройдет гладко, власти планируют воспроизвести ее в таких местах, как Краби и Самуи.

Однако, чтобы песочница работала без сбоев, нужно поддержание низкого уровня заражения - на Пхукете количество еженедельных случаев COVID-19 не может превышать 90.

Напомним, что ранее в Израиле коронавирусом заболели 125 человек. В стране ожидают начала новой вспышки.