В одной из самых вакцинированных стран мира заговорили о новой вспышке коронавируса

21 июня в Израиле коронавирусом заболели 125 человек. Так, в стране ожидают начала новой вспышки.

Об этом сообщили The Times of Israel.

В резком ухудшении ситуации с коронавирусом представители здравоохранения обвинили прибывших из-за границы людей, которые не придерживались правил карантина и стали причиной распространения заболевания.

По словам министра здравоохранения Ницана Горовица, полиция будет оказывать помощь в обеспечении соблюдения правил карантина, и те, кто их нарушит, будут подвергнуты штрафам до 5 000 шекелей (1530 долларов США).

Также в стране введут штрафы в 5 тысяч шекелей для тех, кто путешествовал в 6 запрещенных стран, где происходят значительный вспышки вируса.

В список запрещенных вошли: Россия, Индия, Мексика, Бразилия, Аргентина и Южная Африка.

Тесты показали, что причиной вспышки стал вариант Delta, который был впервые обнаружен в Индии.

С начала пандемии в стране заболели 840 079 человек на COVID-19, и 6428 человек умерли от этого вируса.

Напомним, что 22 июня на Филиппинах, на фоне второй волны коронавируса президент Родриго Дутерте пригрозил населению тюрьмой.