Скачать
Среда, 23.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Бэби-боксы по-украински: проблемы государства, скандалы и миллиарды гривен на кону
Бэби-боксы по-украински: проблемы государства, скандалы и миллиарды гривен на кону
Украинцам снова предлагают поднять пенсионный возраст: основание – абсурдно
Украинцам снова предлагают поднять пенсионный возраст: основание – абсурдно
Посадить на ж*пу: Кива отличился перлом о возможной схватке с Вирастюком в Раде
Посадить на ж*пу: Кива отличился перлом о возможной схватке с Вирастюком в Раде
По вагонам ходят голые люди: украинцы массово жалуются на адские условия в украинских поездах
По вагонам ходят голые люди: украинцы массово жалуются на адские условия в украинских поездах

В одной из самых вакцинированных стран мира заговорили о новой вспышке коронавируса

В одной из самых вакцинированных стран мира заговорили о новой вспышке коронавируса
07:30 Сегодня Телеграф

21 июня в Израиле коронавирусом заболели 125 человек. Так, в стране ожидают начала новой вспышки.

Об этом сообщили The Times of Israel.

В резком ухудшении ситуации с коронавирусом представители здравоохранения обвинили прибывших из-за границы людей, которые не придерживались правил карантина и стали причиной распространения заболевания.

По словам министра здравоохранения Ницана Горовица, полиция будет оказывать помощь в обеспечении соблюдения правил карантина, и те, кто их нарушит, будут подвергнуты штрафам до 5 000 шекелей (1530 долларов США).

Также в стране введут штрафы в 5 тысяч шекелей для тех, кто путешествовал в 6 запрещенных стран, где происходят значительный вспышки вируса.

В список запрещенных вошли: Россия, Индия, Мексика, Бразилия, Аргентина и Южная Африка.

Тесты показали, что причиной вспышки стал вариант Delta, который был впервые обнаружен в Индии.

С начала пандемии в стране заболели 840 079 человек на COVID-19, и 6428 человек умерли от этого вируса.

Напомним, что 22 июня на Филиппинах, на фоне второй волны коронавируса президент Родриго Дутерте пригрозил населению тюрьмой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 703

Все по теме:

Израиль, Коронавирус, Covid-19, Пандеми.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине могут снова ужесточить карантин: СНБО готовит срочное совещание
02 Хорватия обыграла Шотландию на Евро-2020: вопрос Украины откладывается
03 На пляже в Одессе поймали молодую воровку: в ее сумке нашли "улов" в виде нескольких телефонов (видео)
04 Вратарь сборной опозорился в отборе на ЧМ-2022: видео конфуза
05 Умер бывший футболист "Динамо"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Венгрия открывает пункт пропуска с Украиной: подробности
Венгрия открывает пункт пропуска с Украиной: подробности
На черноморском курорте обвалился грунт, под землей могут быть люди: подробности (фото, видео)
На черноморском курорте обвалился грунт, под землей могут быть люди: подробности (фото, видео)
В Украине могут снова ужесточить карантин: СНБО готовит срочное совещание
В Украине могут снова ужесточить карантин: СНБО готовит срочное совещание
Какой праздник 23 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 23 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь