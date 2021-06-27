"При виде его у людей разрывается сердце": телевидение КНДР сообщило тревожные новости о Ким Чен Ыне

В КНДР признали, что их лидер Ким Чен Ын заметно похудел, из-за чего у жителей этой страны "разрываются сердца".

Об этом пишет южнокорейское издание Yonhap.

"Люди были убиты горем, увидев, что уважаемый генеральный секретарь выглядит похудевшим", - заявил местный житель на местном телевидении.

Аналитики из США указывают на то, что это было первым публичным признанием изменений во внешности лидера Северной Кореи.

Тема здоровья Ким Чен Ына является важной не только в КНДР, но и за ее пределами, поскольку тот единолично управляет ядерным государством и уже отличался угрозами в отношении США и Южной Кореи.

В 2020 году в СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что Ким Чен Ын тяжело болен и даже о том, что он умер.

Ранее "Телеграф" писал, связано ли похудение северокорейского лидера с проблемами со здоровьем или было сознательным решением сбросить вес.