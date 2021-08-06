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В Китае вспыхнул новый вирус, тяжело переносимый человеком: подробности

В Китае вспыхнул новый вирус, тяжело переносимый человеком: подробности
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф

В Китае вспыхнула новая инфекция - вирус птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6.

По информации органов здравоохранения Гонконга, в двух городах - Гуйлинь и Ибинь - вспыхнул новый вирус, который пока подтвердили только у двоих пациентов: у женщин 61 и 65 лет. Последняя находится в критическом состоянии под аппаратами.

Известно, что первая пациентка контактировала с живой птицей в южном Гуанси-Чжуанском автономном районе, от которой, видимо, и заразилась. На момент выхода новости ее состояние оценивают как стабильное. О контактах более тяжелой пациентки не сообщается ничего.

Отметим, что впервые вирус H5N6 обнаружили у человека 7 лет назад. И на сегодняшний день в мире подтвердили всего 37 его случаев, 5 из которых - этим летом.

Напомним, в США заговорили о новой пандемии, которая может прийти на смену коронавирусу в будущем. Советник президента США Джо Байдена по вопросам науки Эрик Лендер в своей авторской колонке в The Washington Post пишет о том, что вакцинация может остановить ковид сейчас, но в течение последующих лет нам нужно будет преодолеть ее побочный эффект - амнезию. Мол, преодолев кризисную ситуацию, люди не готовятся к вызовам будущего - новым пандемиям.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Китай, Птичий грипп, Грипп, Вирусы.
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