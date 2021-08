В Токио мужчина с ножом набросился на пассажиров поезда, а потом сдался полиции (видео)

В столице Японии Токио неизвестный мужчина с ножом набросился на пассажиров пригородного поезда, а затем сдался полиции.

Деталями истории поделился AP.

Отмечается, что мужчина ранил десятерых человек, а затем сбежал с места происшествия.

Местные врачи сообщили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще одному оказали первую помощь на месте, после чего он отказался от госпитализации.

Позже стало известно, что нападавший зашел в один из магазинов неподалеку и попросил продавщицу вызвать полицию, поскольку он "устал убегать".

Полицейские допросили злоумышленника, однако никаких комментариев прессе пока не предоставили.

#BREAKING #JAPAN #TOKYO

TOKYO: KNIFE ATTACK ON COMMUTER TRAIN!

At least 10 passengers were stabbed in knife attack on a commuter train in #Tokyo.

Suspect detained after escape. #BreakingNews #Video #KnifeAttack pic.twitter.com/K4hgHTF4Oy

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) August 6, 2021