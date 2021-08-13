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Китай накрыло убийственное наводнение: десятки человек погибли, тысячи - эвакуированы (фото, видео)

Китай накрыло убийственное наводнение: десятки человек погибли, тысячи - эвакуированы (фото, видео)
07:54 Сегодня Телеграф Reuters

В провинции Хубей в Китае шесть тысяч людей эвакуировали из-за масштабного наводнения. Сообщается минимум про 21 погибшего. 

Об этом пишет Reuters. 

В зоне стихийного бедствия оказались пять городов провинции, среди них Суйчжой на севере региона. Именно там зафиксировали смертельные случаи. От подъема уровня воды там пострадали более 2,7 тысячи домов и магазинов, отключили электричество, были проблемы с транспортом и связью.

 

Также пострадали города Ичен, Саньян и Сяоган. В провинции находится 774 водоема, все они сообщили о повышении уровня воды до критического. 

 

Стихия повредила не только населенные пункты, но и поля. Общая сумма убытков оценивается в  более чем 446 млн грн (108 млн юаней). Китайские метеорологи предупреждают, что дожди будут продолжаться до конца недели. 

Китай наводнение

(Фото:China Xinhua News)

Водяная стихия уже нанесла масштабный вред в Китае накануне  - в июле в результате масштабных наводнений погибли 300 человек в провинции Хэнань. "Телеграф" писал, что за час там выпало столько осадков, что люди в метро очутились по грудь в воде. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Китай, Наводнение, Жертвы, Хубэй.
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