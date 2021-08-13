Китай накрыло убийственное наводнение: десятки человек погибли, тысячи - эвакуированы (фото, видео)

В провинции Хубей в Китае шесть тысяч людей эвакуировали из-за масштабного наводнения. Сообщается минимум про 21 погибшего.

Об этом пишет Reuters.

В зоне стихийного бедствия оказались пять городов провинции, среди них Суйчжой на севере региона. Именно там зафиксировали смертельные случаи. От подъема уровня воды там пострадали более 2,7 тысячи домов и магазинов, отключили электричество, были проблемы с транспортом и связью.

Several cities in Hubei Province are flooded with water up to the second floor. One city had the heaviest rainfall in the city's recorded history today. Many people are trapped. Thousands are without power or running water. August 12, 2021

Suizhou and Jingmen, Hubei Province pic.twitter.com/ZFy7ABl3W3 — Things China Doesn't Want You To Know (@TruthAbtChina) August 13, 2021

Также пострадали города Ичен, Саньян и Сяоган. В провинции находится 774 водоема, все они сообщили о повышении уровня воды до критического.

21 people have been killed and 4 are missing after heavy rainstorms struck the town of Liulin, China's #Hubei Province. More than 8000 people are affected. It's the biggest rainfall the region has ever seen since with record. So far, rescue and evacuations are still underway. pic.twitter.com/oUs4cShidH — WatchTower (@WatchTowerGW) August 13, 2021

Стихия повредила не только населенные пункты, но и поля. Общая сумма убытков оценивается в более чем 446 млн грн (108 млн юаней). Китайские метеорологи предупреждают, что дожди будут продолжаться до конца недели.

(Фото:China Xinhua News)

Водяная стихия уже нанесла масштабный вред в Китае накануне - в июле в результате масштабных наводнений погибли 300 человек в провинции Хэнань. "Телеграф" писал, что за час там выпало столько осадков, что люди в метро очутились по грудь в воде.