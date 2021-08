Китай накрыло убийственное наводнение: десятки человек погибли, тысячи - эвакуированы (фото, видео)

В провинции Хубей в Китае шесть тысяч людей эвакуировали из-за масштабного наводнения. Сообщается минимум про 21 погибшего.

Об этом пишет Reuters.

В зоне стихийного бедствия оказались пять городов провинции, среди них Суйчжой на севере региона. Именно там зафиксировали смертельные случаи. От подъема уровня воды там пострадали более 2,7 тысячи домов и магазинов, отключили электричество, были проблемы с транспортом и связью.

Several cities in Hubei Province are flooded with water up to the second floor. One city had the heaviest rainfall in the city's recorded history today.

Many people are trapped. Thousands are without power or running water.

August 12, 2021

Suizhou and Jingmen, Hubei Province pic.twitter.com/ZFy7ABl3W3

— Things China Doesn't Want You To Know (@TruthAbtChina) August 13, 2021