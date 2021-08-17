Купил холодильник в интернете и нашел в нем 130 тысяч долларов

Мужчина купил холодильник и нашел в нем тайник с деньгами.

В Южной Кореи мужчина приобрел подержанный холодильник и нашел в нем 130 тысяч долларов.

Об этом сообщает южнокорейское издание UPI.

Известно, что мужчина после того, как купил холодильник, решил его помыть и обнаружил приклеенный ко дну пакет с наличными. Деньги были в национальной валюте Южной Кореи – вонах. В долларовом эквиваленте там было 130 000 долларов (3,47 миллиона гривен).

Мужчина не стал скрывать находку и сразу обратился в полицию. Следователи заявили, что работают над установлением онлайн-продавца холодильника и выясняют всех причастных, участвовавших в транспортировке и доставке.

При этом имя нового владельца не разглашается.

По законам Южной Кореи, если не удастся найти законного владельца наличных, они станут собственностью нового хозяина. Если выяснится, что деньги причастны к преступлению, то они перейдут в казну государства.

Отметим, традиционно корейцы хранят свои сбережения в холодильниках для кимчи (острые соленья). Жители Южной Кореи не доверяют банкам, так как там низкие процентные ставки.

Напомним, в Британии семья в своем саду нашла клад золотых монет с инициалами жен Генриха VIII.