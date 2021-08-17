Купил холодильник в интернете и нашел в нем 130 тысяч долларов
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Мужчина купил холодильник и нашел в нем тайник с деньгами.
В Южной Кореи мужчина приобрел подержанный холодильник и нашел в нем 130 тысяч долларов.
Об этом сообщает южнокорейское издание UPI.
Известно, что мужчина после того, как купил холодильник, решил его помыть и обнаружил приклеенный ко дну пакет с наличными. Деньги были в национальной валюте Южной Кореи – вонах. В долларовом эквиваленте там было 130 000 долларов (3,47 миллиона гривен).
Мужчина не стал скрывать находку и сразу обратился в полицию. Следователи заявили, что работают над установлением онлайн-продавца холодильника и выясняют всех причастных, участвовавших в транспортировке и доставке.
При этом имя нового владельца не разглашается.
По законам Южной Кореи, если не удастся найти законного владельца наличных, они станут собственностью нового хозяина. Если выяснится, что деньги причастны к преступлению, то они перейдут в казну государства.
Отметим, традиционно корейцы хранят свои сбережения в холодильниках для кимчи (острые соленья). Жители Южной Кореи не доверяют банкам, так как там низкие процентные ставки.
Напомним, в Британии семья в своем саду нашла клад золотых монет с инициалами жен Генриха VIII.
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