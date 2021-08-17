Купив холодильник в інтернеті і знайшов в ньому 130 тисяч доларів

Чоловік купив холодильник і знайшов в ньому схованку з грошима.

У Південній Кореї чоловік придбав уживаний холодильник і знайшов в ньому 130 тисяч доларів.

Про це повідомляє південнокорейське видання UPI.

Відомо, що чоловік після того, як купив холодильник, вирішив його помити і виявив приклеєний до дна пакет з готівкою. Гроші були в національній валюті Південної Кореї — вонах. У доларовому еквіваленті там було 130 000 доларів (3,47 мільйона гривень).

Чоловік не став приховувати знахідку і відразу звернувся в поліцію. Слідчі заявили, що працюють над встановленням онлайн-продавця холодильника і з'ясовують всіх причетних, які брали участь у транспортуванні і доставці.

При цьому ім'я нового власника не розголошується.

За законами Південної Кореї, якщо не вдасться знайти законного власника готівки, вони стануть власністю нового господаря. Якщо з'ясується, що гроші причетні до злочину, то вони перейдуть в казну держави.

Відзначимо, традиційно корейці зберігають свої заощадження в холодильниках для кимчи (гострі соління). Жителі Південної Кореї не довіряють банкам, так як там низькі процентні ставки.

Нагадаємо, в Британії сім'я в своєму саду знайшла скарб золотих монет з ініціалами дружин Генріха VIII.