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Из аэропорта Тель-Авива депортировали 33 украинца
15:14 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости мира: Это первый массовый случай депортации, украинцев отправили обратным рейсом в Киев.
Аэропорт им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве (Израиль) не пропустил через паспортный контроль сразу 33 пассажира рейса PS797 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) Винница-Тель-Авив, сообщили винницкие СМИ, добавив, что депортированных отправили рейсом в Киев.
Эту информацию подтвердили в авиакомпании. В аэропорту Винницы заверили, что проблем с документами и багажом у вылетающих не было.
"Самолет "Винница - Тель-Авив" вылетел в 3:26 утра (по плану 3:35). Все пассажиры прошли регистрацию, проверку авиабезопасности, таможенный и паспортный контроль. Замечаний к ним не было и все успешно вылетели в Тель-Авив", - говорится в сообщении.
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