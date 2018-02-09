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Из аэропорта Тель-Авива депортировали 33 украинца

Аэропорт им. Бен-Гуриона
15:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Это первый массовый случай депортации, украинцев отправили обратным рейсом в Киев.

Аэропорт им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве (Израиль) не пропустил через паспортный контроль сразу 33 пассажира рейса PS797 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) Винница-Тель-Авив, сообщили винницкие СМИ, добавив, что депортированных отправили рейсом в Киев.

Эту информацию подтвердили в авиакомпании. В аэропорту Винницы заверили, что проблем с документами и багажом у вылетающих не было.

"Самолет "Винница - Тель-Авив" вылетел в 3:26 утра (по плану 3:35). Все пассажиры прошли регистрацию, проверку авиабезопасности, таможенный и паспортный контроль. Замечаний к ним не было и все успешно вылетели в Тель-Авив", - говорится в сообщении.

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Новости мира, Аэропорт, Винница, Депортация, Израиль, Пассажиры, Тель-Авив.
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