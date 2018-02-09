Из аэропорта Тель-Авива депортировали 33 украинца

Аэропорт им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве (Израиль) не пропустил через паспортный контроль сразу 33 пассажира рейса PS797 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) Винница-Тель-Авив, сообщили винницкие СМИ, добавив, что депортированных отправили рейсом в Киев.

Эту информацию подтвердили в авиакомпании. В аэропорту Винницы заверили, что проблем с документами и багажом у вылетающих не было.

"Самолет "Винница - Тель-Авив" вылетел в 3:26 утра (по плану 3:35). Все пассажиры прошли регистрацию, проверку авиабезопасности, таможенный и паспортный контроль. Замечаний к ним не было и все успешно вылетели в Тель-Авив", - говорится в сообщении.