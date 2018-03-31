ЕС осудил гибель людей в Секторе Газа

В Евросоюзе скорбят о гибели людей в пятницу в Секторе Газа и ждут прозрачного расследования применения боеприпасов против манифестантов, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Вчера, по меньшей мере, 16 палестинцев были убиты израильскими силами безопасности, которые использовали боевые боеприпасы во время столкновений и демонстраций в Газе у границы с Израилем. Сотни также получили ранения в ходе демонстрации десятков тысяч людей в Газе около пограничного заграждения", - говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном в Брюсселе в субботу.

"ЕС скорбит о гибели людей. Наши мысли обращены к семьям жертв. Использование боевых боеприпасов особенно должно стать частью независимого и прозрачного расследования. Хотя Израиль имеет право защищать свои границы, применение силы должно быть пропорциональным в любое время", - подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны. В ее заявлении указывается на то, что "свобода выражения мнений и свобода собраний являются основополагающими правами, которые должны соблюдаться".

По словам Ф. Могерини, очень важно немедленно вернуться к спокойствию. "Все, кого это касается, должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей насильственной эскалации и любых действий, которые могли бы подвергнуть гражданских лиц опасности", - отметила глава европейской дипломатии. Она от имени ЕС призвала прекратить блокирование Газы и полностью открыть пункты пересечения границы при соблюдении "законных соображений безопасности Израиля". ЕС также вновь призвал палестинские стороны активизировать свои усилия для того, чтобы палестинская администрация могла полностью контролировать Газу. "Политическое решение для Газы и срочное возобновление мирных переговоров ради решения (конфликта - ИФ) через сосуществование двух государств - единственный способ для палестинцев и израильтян жить бок о бок в мире и безопасности", - заявила Ф. Могерини.