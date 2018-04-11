Журналисты из РФ попали под обстрел в Сирии

Автобус с российскими журналистами обстреляли в Сирии неизвестные. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает Радио Свобода.

По данным ведомства, в результате инцидента, произошедшего в Восточной Гуте, корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала "Россия-1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов получили легкие ранения ног, но угрозы их жизни нет. В Министерстве обороны отметили, что пострадавших журналистов эвакуируют в больницу.