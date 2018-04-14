США и союзники сбросили на Сирию около 30 ракет

Сирийские власти утверждают, что США, Великобритания и Франция выпустили по их стране около 30 ракет, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на неназванных представителей Дамаска.

Согласно данным властей, треть этих ракет удалось сбить. В настоящее время проводится оценка урона, нанесенного обстрелом.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) 14 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что военные США, Великобритании и Франции провели ракетный обстрел ряда объектов на территории Сирии. Это стало ответом на химатаку в городе Дума, якобы проведённую сирийскими правительственными войсками. В Дамаске эти обвинения отвергают.