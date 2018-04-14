США и союзники сбросили на Сирию около 30 ракет
Новости мира: США и их союзники выпустили по Сирии около 30 ракет, треть удалось сбить, заявляют в Дамаске.
Сирийские власти утверждают, что США, Великобритания и Франция выпустили по их стране около 30 ракет, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на неназванных представителей Дамаска.
Согласно данным властей, треть этих ракет удалось сбить. В настоящее время проводится оценка урона, нанесенного обстрелом.
#Damascus during the attack about an hour ago #Syria pic.twitter.com/GDUBcznjMV
— Bassem Mroue باسم مروه (@bmroue) 14 апреля 2018 г.
Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC
— Élysée (@Elysee) 14 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что военные США, Великобритании и Франции провели ракетный обстрел ряда объектов на территории Сирии. Это стало ответом на химатаку в городе Дума, якобы проведённую сирийскими правительственными войсками. В Дамаске эти обвинения отвергают.