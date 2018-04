США и союзники сбросили на Сирию около 30 ракет

Сирийские власти утверждают, что США, Великобритания и Франция выпустили по их стране около 30 ракет, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на неназванных представителей Дамаска.

Согласно данным властей, треть этих ракет удалось сбить. В настоящее время проводится оценка урона, нанесенного обстрелом.

#Damascus during the attack about an hour ago #Syria pic.twitter.com/GDUBcznjMV

— Bassem Mroue باسم مروه (@bmroue) 14 апреля 2018 г.