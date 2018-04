Российский корабль с грузом боевой техники зашел в Средиземное море

Российский большой десантный корабль "Орск" с грузом военной техники на борту вошел в акваторию Средиземного моря и отправляется в Сирию.

Как сообщает Европейская правда, об этом сообщило турецкое издание Dogan.

Reinforcement for Russia’s campaign continues amid rising international crisis in #Syria: #ВМФ Project1171 #ЧФ BSF Tapir class LST Orsk transits Med-bound Bosphorus en route to #Tartus carrying BTR80 APCs, Ural4320tanker,ambulance,KamAZ trucks & AirborneTroops VDV’s IVECO 4WDLynx pic.twitter.com/rmfsRRVxnJ

— Yörük Işık (@YorukIsik) 15 апреля 2018 г.