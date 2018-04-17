Ближний Восток

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Мэй и Макрон столкнулись с критикой от парламентов их стран за удары по Сирии
Мэй и Макрон столкнулись с критикой от парламентов их стран за удары по Сирии
Новости: Италия поможет Украине "разминировать" Донбасс
Италия поможет Украине "разминировать" Донбасс
Новости: International Champions Cup: объявлен список участников
International Champions Cup: объявлен список участников
Новости: "Большая Семерка" поддержала удары по Сирии
"Большая Семерка" поддержала удары по Сирии
X

Российский корабль с грузом боевой техники зашел в Средиземное море

БДК "Орск"
02:54 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: Россия отправила в Сирию боевой корабль с грузом военной техники.

Российский большой десантный корабль "Орск" с грузом военной техники на борту вошел в акваторию Средиземного моря и отправляется в Сирию.

Как сообщает Европейская правда, об этом сообщило турецкое издание Dogan.

 

Корабль направляется в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Отмечается, что при проходе проливов Босфор и Дарданеллы "Орск" сопровождала турецкая береговая охрана. На борту БДК были замечены военные, охраняющие российскую технику.

Издание Bosphorus Observer, отслеживающее передвижение корабелй в Босфоре, опубликовало в Twitter фото военной техники на палубе корабля.

Oтмечается, что судно перевозит среди прочего бронетранспортеры БТР-80 с радиоэлектронными комплексами "Пелена-6БК2" для защиты от радиоуправляемых взрывных устройств, грузовики "КамАЗ", бензовоз "Урал-4230" и бронеавтомобили "Тигр".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, БДК "Орск", Боевая техника, Россия, Сирия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Могерини призывает поддержать женевский процесс Сирия в руинах: фото масштабных разрушений В Дахране начался саммит Лиги арабских государств

Последние новости

СМИ: Российский флот пытался блокировать британскую подлодку в Сирии Гройсман: Я не боюсь потерять свою должность и я не могу потерять свою честь Умора просто: курьезные поделки, которые вызывают дикий смех
Сегодня читают
01 МИД о событиях в Сирии: Киев готовится к худшему сценарию на Донбассе
02 Ученые нашли захоронения перуанцев с "дополнительными" конечностями
03 Леоненко - об игре Гармаша в матче против "Шахтера"
04 "Фенербахче" выставил на продажу экс-лидера "Днепра"
05 Эксперты назвали главную пользу сыра
Новости сегодня
04:20 Большие особняки, в которых можно провести спокойную и роскошную жизнь (Фото)
04:18 Ученые доказали, что легендарный "солнечный камень" викингов действительно работает
04:11 Пентагон: за последние сутки активность российских "троллей" возросла на 2000%
03:26 Польша собирается упростить процедуру трудоустройства иностранных медработников
03:25 Повседневная жизнь в замечательном Бангладеше (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко возобновила голодовку
Савченко возобновила голодовку
Новости: Российский корабль с грузом боевой техники зашел в Средиземное море
Российский корабль с грузом боевой техники зашел в Средиземное море
Новости: МИД о событиях в Сирии: Киев готовится к худшему сценарию на Донбассе
МИД о событиях в Сирии: Киев готовится к худшему сценарию на Донбассе
Новости: Археологи обнаружили скелет мужчины, прожившего жизнь с ножом вместо руки
Археологи обнаружили скелет мужчины, прожившего жизнь с ножом вместо руки
Добавить комментарий
0