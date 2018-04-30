В Саудовской Аравии строят свой "Диснейленд"

Король Саудовской Аравии Салман принял участие в церемонии закладывания первого камня на месте сооружения "города развлечений", который в будущем сможет составить конкуренцию Диснейленду.

Об этом сообщает DW.

"Проект "Киддия-сити" в 40 километрах юго-западнее от Эр-Рияда задался целью создать парк, который сможет посоревноваться со знаменитым Диснейлендом", - идет речь в сообщении.

Как отмечается, площадь будущего "города развлечений" - 334 квадратных километра, что в два с половиной раза больше парка "Дисней Уорлд" в американском Орландо. Во время первой очереди строительства, которая должна завершиться в 2022 году, построят район сафари, гоночные трассы и несколько тематических парков. На открытии ожидают 1,5 миллионов гостей.

По данным местных СМИ, лишь инфраструктурные расходы на "город развлечений" составят до 30 миллиардов риалов (около 8 миллиардов долларов США). А возведение различных сооружений и аттракционов потянет еще на несколько десятков миллиардов долларов.

Отмечается, что "Киддия-сити" является частью стратегии Vision 2030 диверсификации экономики страны, основанной кронцпринцем Мохаммедом бин Салманом с учетом существенного сокращения поступлений в бюджет, связанного со снижением цен на нефть.

Стратегия диверсификации предусматривает, в частности, сооружение NEOM - центра высоких технологий, который сможет соперничать с американской Кремниевой долиной, и курорта на берегу Красного моря.

Управление развлечений Саудовской Аравии заявило о намерении провести свыше пяти тысяч фестивалей и концертов на территории королевства в этом году, что вдвое больше, чем в 2017-ом.

А недавно в королевстве упразднили почти сорокалетний запрет на показ кинофильмов.

В целом на протяжении следующего десятилетия королевство планирует потратить на индустрию развлечений около 64 миллиардов долларов США. В настоящее время саудиты тратят миллиарды долларов на просмотр кино и посещение парков развлечений в Дубае или Бахрейне.