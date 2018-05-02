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Нападение боевиков ИГИЛ на пригород Багдада: Как минимум 7 человек погибло
Новости мира: При атаке боевиков ИГИЛ в пригороде Багдада погибли по меньшей мере семь человек.
По меньшей мере семь человек погибли, еще девять получили ранения во вторник в пригороде Багдада в результате атаки боевиков террористической группировки ИГИЛ.
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его информации, вооруженное нападение совершено в Эт-Тармо на севере иракской столицы. Населенный пункт несколько дней назад оказался под контролем экстремистов в результате вооруженных столкновений с силовыми структурами.
На данный момент информация о количестве погибших носит предварительный характер. Как уточняет канал со ссылкой на армейские источники, "жертвами атаки боевиков стало большое число мирных граждан".
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