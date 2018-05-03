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В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ

Су-30СМ
11:58 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В Сирии над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ, пилоты погибли.

В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ, оба пилота погибли. В Минобороны РФ "РИА Новостям" сообщили, что огонь по самолету не открывали – в двигатель машины могла попасть птица. 

"Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", —заявили в российском ведомстве.

Авария произошла около 9:45 над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

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