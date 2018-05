В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ

В Сирии потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ, оба пилота погибли. В Минобороны РФ "РИА Новостям" сообщили, что огонь по самолету не открывали – в двигатель машины могла попасть птица.

"Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли", —заявили в российском ведомстве.

Retweeted Conflict News (@Conflicts):

SYRIA: A Russian Su-30 jet has crashed into the sea near Khmeimim airbase. @mod_russia confirms 2 pilots killed. - @CITeam_en pic.twitter.com/MM1htPBVAR

— Jesus Perez Rodrigue (@Jesus_perez_rod) 3 мая 2018 г.