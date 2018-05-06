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В Пакистане на двух шахтах погибли 18 человек

Пакистан
07:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости мира: Во время взрывов были ранены девять человек.

При обрушении в угольной шахте близ пакистанского города Кветта в субботу, 5 мая, погибли не менее 16 человек, еще двое погибли на соседней шахте из-за взрыва газа.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на The Express Tribune.

Инцидент произошел в районе Марваарх округа Кветта пакистанской провинции Белуджистан. Отмечается, что взрыв газа на шахте заблокировал 16 горняков, позже их тела нашли в результате спасательной операции.

В тот же день в результате взрыва газа на соседней шахте погибли еще два человека, а пятеро горняков до сих пор заблокированы под землей.

Отмечается, что рабочие, родом из Пенджаба, работали без каких-либо средств безопасности и не имели специальных документов на работы.

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