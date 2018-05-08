Российский боевой вертолет потерпел крушение в Сирии

В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", — говорится в заявлении ведомства.

Ка-52 (Hokum B по классификации НАТО, также известен как «Аллигатор») - российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляющая разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и не бронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула".