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Российский боевой вертолет потерпел крушение в Сирии
Новости мира: Как отмечается, оба летчика погибли, их тела найдены и доставлены на аэродром.
В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ка-52.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", — говорится в заявлении ведомства.
Ка-52 (Hokum B по классификации НАТО, также известен как «Аллигатор») - российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляющая разведку местности, целеуказание и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и не бронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула".
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