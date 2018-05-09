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В парламенте Ирана законодатели сожгли флаг США

Парламент Ирана
14:48 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В парламенте Ирана сожгли американский флаг из-за решения президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения.

Иранские парламентарии сожгли американский флаг в ответ на решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает агентство АР.

"Законодатели сожгли бумажный флаг США в парламенте, выкрикивая "Смерть Америке!", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что иранские чиновники, включая спикера парламента, выражали надежду, что Европа будет работать с ними для сохранения соглашения, многие депутаты настроены пессимистично.

 

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна будет сначала вести переговоры с подписантами ядерного соглашения, а затем объявит свое решение о выходе США из соглашения.

США выходят из ядерной программы Ирана

Рухани назвал решение Трампа "актом психологической войны против Ирана". Он также заявил, что Иран может восстановить "без ограничения" обогащение урана в ответ на объявление Трампом о выходе из соглашения.

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