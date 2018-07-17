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В Ираке власти начали разгон протестующих

Разгон протестующих
17:49 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Силы безопасности Ирака пошли на разгон акции протеста в городе Умм-Каср провинции Басра на юге страны.

Группа демонстрантов собралась возле нефтяного месторождения в районе Зубейр с требованием устранить негативную ситуацию в сфере услуг, а также решить вопрос с безработицей, коррупцией и подачей электроэнергии. Сотрудники правоохранительных органов открыли предупредительный огонь в воздух с целью разгона протестующих.

Объем добычи нефти с месторождения Зубейр, права на разработку которого принадлежит одной из итальянских компаний, составляет 450 тысяч баррелей в сутки.

Силы безопасности Ирака и шиитские ополченцы задержали десятки демонстрантов и увезли их в неизвестном направлении.

В ходе массовых акций протеста, продолжающихся на юге Ирака в течение последней недели, погибли 5 человек, еще 190, включая 128 сотрудников полиции, получили ранения. Об этом сообщил член Верховного комиссариата по правам человека при парламенте Ирака Фадиль аль-Гарави.

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Новости мира, Ирак, Протестующие, Разгон акции протеста, Силы безопасности Ирака.
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