В Ираке власти начали разгон протестующих

Группа демонстрантов собралась возле нефтяного месторождения в районе Зубейр с требованием устранить негативную ситуацию в сфере услуг, а также решить вопрос с безработицей, коррупцией и подачей электроэнергии. Сотрудники правоохранительных органов открыли предупредительный огонь в воздух с целью разгона протестующих.

Объем добычи нефти с месторождения Зубейр, права на разработку которого принадлежит одной из итальянских компаний, составляет 450 тысяч баррелей в сутки.

Силы безопасности Ирака и шиитские ополченцы задержали десятки демонстрантов и увезли их в неизвестном направлении.

В ходе массовых акций протеста, продолжающихся на юге Ирака в течение последней недели, погибли 5 человек, еще 190, включая 128 сотрудников полиции, получили ранения. Об этом сообщил член Верховного комиссариата по правам человека при парламенте Ирака Фадиль аль-Гарави.