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Иран запретил экспорт киви

Иран запретил экспорт киви
16:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
pixabay.com

Новости мира: В Министерстве сельскохозяйственного развития Ирана пояснили причину запрета экспорта Киви.

Иран запретил экспорт киви до 23 октября, сообщает Financial Tribune.

Генеральный директор бюро по карантинным вопросам министерства сельскохозяйственного развития Ирана Акбар Ахангаран уведомил об этом региональные организации сельскохозяйственного развития по всей стране.

По его словам, такая мера была принята для предотвращения поставок незрелых плодов, поскольку это запятнает репутацию иранских киви на экспортных рынках.

Запрет, добавил он, не имеет ничего общего с карантинными вопросами и направлен на поддержание качества экспорта.

Ранее сообщалось, что МИД РФ сообщило о намеченном с ЕС комплексе мер, направленных на противодействие санкциям США в отношении Ирана.

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Новости мира, Иран, Киви, Экспорт.
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