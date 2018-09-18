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Крушение российского Ил-20 над Сирией: найдены обломки самолета

Российский самолет-разведчик сбили сирийские ПВО, он упал в Средиземное море
13:15 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Yoruk Isik / Twitter

Новости мира: Обломки самолета найдеы в 27 км от берегов Сирии в Средиземном море.

В Сирии обнаружено место падения российского самолета Ил-20, который был сбит ракетой сирийских сил ПВО.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны России, самолет упал в 27 км к западу от населенного пункта Баниас в провинции Латакия. «На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета», - уточнили в Минобороны РФ. Всего в поисках членов экипажа Ил-20 были задействованы восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России.

Как сообщалось, российский Ил-20 с 15 военными пропал с экранов радаров у берегов Сирии в ночь на вторник в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории. По данным Минобороны РФ, 17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Крушение российского Ил-20 в Сирии: появилась реакция РФ

Сегодня утром CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с подробностями инцидента, сообщил, что разведчик Ил-20 был случайно сбит сирийской зенитной артиллерией после того, как по силам диктатора Башара Асада был нанесен ракетный удар со стороны Израиля

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Все по теме:

Новости мира, ВМФ России, Ил-20, ПВО, Сирия.
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