Крушение российского Ил-20 в Сирии: появилась реакция РФ

Россия обвинила Израиль в крушении самолета-разведчика Ил-20 в Сирии и пригрозила ему "адекватными ответными действиями". Об этом заявили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

"Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия" - официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что израильские самолеты наносили удары в районе города Латакия и преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе.

"Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", - сказал Конашенков.

Как сообщалось, российский самолет-разведчик Ил-20 с военными на борту был случайно сбит ракетой, выпущенной сирийскими войсками. Сирийские системы ПВО пытались отразить ракетный удар Израиля и одна из сирийских ракет попала в российский военный самолет.