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В Израиле скончался последний выживший участник восстания в Варшавском гетто

В Израиле скончался последний выживший участник восстания в Варшавском гетто
15:51 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости мира: В Израиле в возрасте 94-х лет умер Симха Ротем (Ратайзер), известный под псевдонимом "Казик", последний выживший участник восстания в Варшавском гетто.

В Израиле на 95-ом году жизни скончался последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем (Ратайзер). Об этом сообщило DW.

Сообщается, что он был известен под псевдонимом "Казик", являлся членом подпольной Еврейской боевой организации,которая в апреле 1943 года организовала восстание против произвола нацистов и депортации евреев в лагеря смерти.

Известно, что Симха Ротем сражался вместе с бойцами сопротивления,хотел установить контакты между отрядами и другими организациями и часто был связным между подпольщиками на территории Варшавского гетто и подразделениями за его пределами.

Борьба жителей гетто и Еврейской боевой организации против режима продолжалась практически один месяц. После того, как восстание было подавлено, тысячи евреев были депортированы в лагерь смерти в Треблинке, где их сожгли заживо или расстреляли.

Отмечается, что Симха "Казик" Ротем был одним из немногих, кто смог сбежать. Заручившись поддержкой инженеров из Польши, которые хорошо знали канализацию города, он устроил побег по тоннелям для тех членов Еврейской боевой организации, кто остался в живых.

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На сегодняшний день восстание в Варшавском гетто считают самым масштабным еврейским противостоянием за время Второй Мировой войны. Симха Ротем также участвовал в Варшавском восстании 1944 года. В 1946 году он переехал в Иерусалим.

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Все по теме:

Псевдоним Казик, Симха Ротем, Ратайзер, Последний выживший участник, Восстания в Варшавском гетто, Умер в Израиле.
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