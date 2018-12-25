Теракт в правительственном квартале Кабула: погибли десятки людей

Новости мира: В результате вооруженной атаки на правительственный комплекс в Кабуле погибли по меньшей мере 43 человека.

Число погибших в результате вооруженной атаки в правительственном квартале Кабула возросло до 43 человек.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

Представитель Министерства здравоохранения Вахид Маджрох заявил, что ещё десятерых доставлено в больницу. Среди убитых был один полицейский и три боевика. Афганские силы безопасности эвакуировали более 350 гражданских лиц из правительственного здания.

Ни одна группа боевиков не взяла на себя ответственность за агрессивную атаку, которая была идентична предыдущим атакам повстанцев Талибана на правительственные учреждения, иностранные здания и военные базы.

Как сообщалось, как сообщалось, группа нападавших осуществила около 15.00 понедельника штурм правительственного здания в центре Кабула. Атака началась с подрыва заминированного автомобиля у министерства общественных работ. После этого боевики, число которых не сообщается, начали стрельбу и вошли в здание национального управления.