Правительство Ирака объявило Рождество официальным праздником

Новости мира: Члены Кабинета министров Ирака проголосовали за включение Рождества Христова в список государственных праздничных дней.

Кабинет министров Ирака принял закон об утверждении Рождества официальным праздником в стране "по случаю рождения Иисуса Христа".

Отмечаться он будет 25 декабря и теперь будет праздничным выходным днем не только для христианской общины Ирака, но и для всех граждан страны.

"Счастливого Рождества всем нашим согражданам-христианам, всем иракцам и всем, кто отмечает этот праздник во всем мире", - говорится в заявлении иракского правительства в официальном "Твиттере".

До 2003 года в Ираке было около 1,4 млн христиан, однако из-за войны многие из них покинули страну, и их число сократилось до 300 тыс. человек.

Напомним, сегодня, 25 декабря, отмечается один из самых главных праздников у католиков - Рождество.

Украина второй год подряд отмечает как государственный праздник Рождество по григорианскому календарю, то есть 25 декабря.