Палестина хочет стать полноправным членом ООН

Новости мира: Палестина подаст заявку на полное членство в ООН.

Палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики заявил, что Палестина подаст заявку на получение полноправного членства в ООН в январе следующего года.

Об этом сообщает PressTV.

"Малики заявил, что подаст заявку по приказу президента Палестины Махмуда Аббаса, на повышение статуса Палестины от государства-наблюдателя до полноценного государства-члена (ООН - ред.) в Совет Безопасности ООН во время визита в Нью-Йорк в следующем месяце", - говорится в сообщении.

Палестинцы потребуют поддержки по крайней мере девяти из 15 государств-членов Совета Безопасности ООН для утверждения полного членства в организации.

Малики также отметил, что будет требовать выполнения Резолюции № 2334 Совета Безопасности ООН и будет просить Международный уголовный суд (МУС) начать официальное расследование относительно строительства израильских поселений.

Как известно, Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 2334, которая призывает Израиль немедленно и полностью прекратить строительство всех поселений на палестинской территории.