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СМИ: В ходе атаки боевиков ИГИЛ ранены двое британских военных

СМИ: В ходе атаки боевиков ИГИЛ ранены двое британских военных
02:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Двое британских военнослужащих ранены в Сирии

Двое военнослужащих британских вооруженных сил получили ранения в Сирии в ходе нападения боевиков террористической группировки ИГИЛ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Предположительно, по британским военным, находившимся под Дейр-эз-Зором, была выпущена ракета. Двое получили тяжелые ранения и были эвакуированы силами США в субботу утром. Дата самой атаки не называется.

Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать данную информацию. BBC отмечает, что ведомство официально не подтверждает, что британские спецподразделения действуют на территории Сирии, хотя указания на это периодически появляются.

Как сообщалось ранее, СМИ сообщили о планах США оставить часть войск на юге Сирии.

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Сирия, Великобритания, ИГИЛ.
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