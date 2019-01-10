Беспилотники хуситов атаковали военный парад в Йемене: Есть погибшие

Новости мира: Дроны атаковали военный парад в Йемене, есть погибшие.

В Йемене беспилотники повстанцев-хуситов атаковали военный парад, в результате чего погибли несколько человек.

Об этом сообщает Reuters.

"В четверг хуситские беспилотники атаковали военный парад правительства Йемена в провинции Лахадж, в результате чего погибли несколько человек", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, в ноябре повстанцы-хуситы заявили о прекращении беспилотных и ракетных обстрелов Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и их йеменских союзников, однако напряжение вновь усилилась.

Как известно, во время мирных переговоров под контролем ООН, которые произошли в первой половине декабря в Швеции, между посвтанцами-хуситами и правительством Йемена была достигнута договоренность о прекращении огня в Ходейде и выводе из города войск повстанцев.